Speciaal afscheid voor Robert Braber: 'Dit is typerend voor mijn carrière'

De middenvelder van Helmond Sport nam na zestien seizoenen afscheid als profvoetballer. Vooraf had hij er niet eens zo bij stilgestaan, op het veld leek het ook wel alsof hij nog 25 was. Routinier Braber werd terecht tot man van de wedstrijd uitgeroepen, nadat hij alweer voor het derde duel op rij wist te scoren. ,,Ik heb het beste voor het laatst bewaard", zei hij. ,,Nee, even serieus. Zo'n goal is typerend voor mijn carrière. Ik kan soms raar uit de hoek komen."