Stakende Helmond Sport-fans: 'De club doet net of wij de F-side van Ajax zijn'

Het zit de fanatieke Helmond Sport-fans hoog dat ze voorlopig geen sfeeracties houden. Voor hun gevoel kunnen ze echter niet anders. De mannen van North Side Vak-O zijn de regeltjes vanuit de club beu, vertellen ze in café Nico. Daar verzamelen ze voor iedere wedstrijd, ook in een seizoen dat het tegenzit. Niet eens zozeer qua prestaties, wat dat betreft kunnen ze wel tegen een stootje, het ‘gedoe’ eromheen zorgt voor meer frustratie.

Familiesfeer weg

Net als in het restant van de derby tegen FC Eindhoven – '040’ - waren er afgelopen vrijdag tegen Cambuur geen vlaggen, spandoeken of vuurwerk op De Braak te zien: North Side Vak-O staakt. Directe aanleiding is het sluiten van hun opslagplaats in het stadion. ,,De familiesfeer die er bij Helmond Sport was, is weg. Het is een commerciële instelling geworden, het is niet leuk meer”, verklaart Jeffrey van Haaren, die een stadionverbod heeft en daarom achter de schermen veel regelt voor North Side Vak-O.

Rumoerig

Van Haaren is één van de zeven bestuursleden van North Side Vak-O, een groep met een kern van dik dertig fanatieke Helmond Sport-fans en in totaal zo’n 250 sympathisanten. Van Haaren, Bob van Wetten, Willem van der Zanden en Nick – ‘achternaam hoeft niet’ – vertellen honderduit. Dat doen ze thuis bij een vriend. In café Nico is het rumoerig, ze willen graag dat hun boodschap duidelijk overkomt.

Regeltjesdruk

Nick geeft een voorbeeld van de ‘regeltjesdruk.' Ze lapten voor een spandoek met de tekst ‘iedereen de gekste, wij de asociaalste’ en moesten vooraf een foto van dat doek naar de club opsturen. ‘Hoefde eerst nooit’. Plus een kopie van het brandveiligheidcertificaat. Prima, zegt Nick. ,,We hebben dat doek al voor vier keer zo veel geld laten maken en laten impregneren”, zegt hij. Hij kreeg vanuit de club een mail met de vraag hoe zij konden controleren of het certificaat wel écht is? ,,Snap jij dat nou? Wij zijn niet in loondienst bij de club. Ze doen net of wij de F-side van Ajax zijn. Die krijgen een hoop geld van de club, dan heb je recht van spreken. Wij betalen bijna alles zelf.” Sterker nog: de club vroeg hen of ze mee wilden betalen aan het vuurwerk voor de derby tegen FC Eindhoven.

Fakkels

Het spandoek was in de gestaakte derby voor het eerst en voorlopig voor het laatst te zien. Na die wedstrijd kreeg North Side Vak-O vanuit de club al de zwartepiet toegespeeld, omdat ze in de stokken van de vlaggen fakkels in het stadion zouden hebben gesmokkeld. ,,Dat waren wij niet, maar wij worden er wel weer op aangekeken. Bij FC Eindhoven hadden ze toch ook fakkels? Daar hoor je dan weer niks over. We zijn klaar met dat gezeik", moppert het viertal.

Naborrelen

Nick had eerder al een mail van de club gekregen dat hun opslagruimte in het stadion om sfeeracties voor te bereiden per 22 december gesloten zou worden. Hun spullen liggen er nog altijd. Volgens directeur Marcel van den Bunder werd de ruimte te pas en te onpas als ‘feesthok’ gebruikt en komt er een alternatieve ruimte in het stadion, dat sowieso gerenoveerd wordt. Een ‘beetje gelijk’ heeft hij wel, zeggen de mannen van Vak-O. ,,Het naborrelen duurde in plaats van twee uurtjes, soms wel vijf of zes uurtjes”, zegt Van Wetten. Het steekt hem en zijn vrienden dat de club niet even met hen om tafel ging om het besluit toe te lichten. ,,Wij voelen ons niet serieus genomen, de laatste twee maanden zijn we bijna niet in dat hok geweest.”

Veiligheid

Een afvaardiging van North Side Vak-O zit donderdag met Helmond Sport-directeur Marcel van den Bunder om tafel. Hij legt onder meer uit waarom hun opslagruimte gesloten wordt en waarom de controles streng zijn. ,,We hebben te maken met eisen van gemeente en politie. Wij zijn verantwoordelijk, veiligheid staat voorop", zegt Van den Bunder, die al sinds september contact heeft met de fanatieke fans.