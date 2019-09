Stans debuteert met derbyzege voor Helmond Sport: ‘Ik leef voor dit soort wedstrijden’

VIDEOJeff Stans (29) had pas 45 wedstrijdminuten in de benen, maar begon desondanks in de basis bij Helmond Sport in de gewonnen derby met FC Eindhoven (1-0). ,,Ik ben nog niet honderd procent wedstrijdfit, maar zulke wedstrijden wil je altijd spelen. Ik leef ook voor dit soort wedstrijden.”

Na 75 minuten verliet Stans moegestreden het veld voor Bram Zwanen. Hij begon eerder dan gepland in de basis, omdat concurrent Orhan Dzepar licht geblesseerd was. ,,De trainer vroeg: ‘Ben je er klaar voor?’ Ik twijfelde daar niet aan, maar hij wilde het van mezelf horen. Fysiek sta ik er ook goed op, ik heb de hele zomer doorgetraind. Ik ben alleen nog niet honderd procent wedstrijdfit, na 75 minuten was het pijpje leeg”, zegt Stans, die dinsdag tegen Jong NEC een helft in actie kwam voor Helmond Sport. Verder stond hij voornamelijk op het trainingsveld.

Tegen FC Eindhoven viel direct op waarom Helmond Sport hem zo graag wilde hebben. Stans coachte, was gretig in de duels en bracht rust in het spel. ,,Het is ook zeker lekker om in een derby te beginnen, dan gaat het vanzelf. Ik vergelijk het vaak met een play-offwedstrijdje”, grijnst de middenvelder. De strijdlust van Helmond Sport gaf uiteindelijk ook de doorslag tegen FC Eindhoven, dat voorafgaand aan de derby ongeslagen was. ,,Wij wonnen bijna elke tweede bal. Dan is het makkelijker voetballen. Eerder dit seizoen vergaten we onszelf nog te belonen, dat hebben we vandaag wel gedaan. Daarom vond ik het ook een terechte zege, ook al was het niet altijd goed.”

Herstellen

Verder had de routinier lovende woorden voor Bodi Brusselers - ‘we weten dat hij kan schieten’ - en ging hij nog wat dieper in op de Helmondse vreugde. ,,Ik denk dat we wel een feestje mogen vieren, ja. Deze wedstrijd leeft in Helmond, we hebben keihard geknokt. Aan de andere kant spelen we over vijf dagen alweer tegen Cambuur. Dus vandaag feestvieren en daarna herstellen.”