Steunarm Joppen doet Helmond Sport pijn: ‘Volgens mij was het de regel om in zo’n geval geen penalty te geven’

Helmond Sport na rust onderuit tegen Graafschap, proefspe­ler Loukili valt opnieuw op

25 juli Helmond Sport heeft zaterdag zijn eerste oefenduel verloren, De Graafschap was met 3-1 te sterk. De eerste helft speelde de ploeg van Wil Boessen prima, na rust was het matig. Proefspeler Karim Loukili viel opnieuw op, maar het was Lance Duijvestijn die de enige Helmondse treffer maakte.