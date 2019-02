Straf voor Helmond Sport-middenvelder Koen Wesdorp teruggeschroefd: ‘Het was geen elleboog’

Vlemmings is tevreden, vooral ook dat nu duidelijk is dat Wesdorp géén elleboogstoot uitdeelde aan de speler van FC Dordrecht. Scheidsrechter Ingmar Oostrom hield tijdens de zitting in Zeist vol dat het wel een elleboog was, de aanklager Betaald Voetbal besloot zelfs om de strafeis naar drie duels onvoorwaardelijk op te schroeven. De tuchtcommissie voelde echter meer voor het betoog van Vlemmings en Wesdorp en bepaalde vrijdag dat de straf lager uitvalt. ,,Ik zou diep teleurgesteld zijn geweest als de straf hoger uit was gevallen. Een elleboogstoot tolereren wij als club niet, dat is not done. Het was geen elleboog”, stelt Vlemmings op basis van de beelden.