Stuntzege in Emmen voelt als ‘gerechtigheid’ voor Helmond Sport én uitblinker: ‘Ongelooflijk moeilijk’

KNVB is onverbidde­lijk: Helmond Sport móét met slechts twaalf spelers naar FC Emmen

Helmond Sport zit met een groot probleem: het verzoek van de club om de wedstrijd tegen FC Emmen uit te stellen, is afgewezen. De Helmonders hebben dan wel slechts twaalf spelers over, volgens de KNVB is dat niet te wijten aan een corona-uitbraak. En dus moet Helmond Sport spelen.

13 januari