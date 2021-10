Succesvolle Van Gassel ruilde tractor uit het zuiden in voor de Rotterdamse tram: ‘Hier word je wat harder gemaakt’

Voormalig keeper Helmond SportStijn van Gassel is een van de vier genomineerden voor de prijs beste keeper van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. Het is voor de 24-jarige sluitpost van Excelsior de perfecte beloning voor zijn sterke debuutweken.

Een cultuurshock, zo voelde zijn transfer van Helmond Sport naar Excelsior. Hij groeide op in het Limburgse dorpje Ysselsteyn en woonde een paar jaar in Someren, maar staat sinds deze zomer ingeschreven bij de gemeente Rotterdam. ,,Dat was aan het begin wel even wennen, ja”, zegt de keeper. ,,Ik heb de tractor in moeten ruilen voor de tram.’’

Niet alleen in zijn nieuwe woonplaats is Van Gassel inmiddels op zijn plek. Ook onder de lat bij Excelsior maakt hij indruk als meevoetballende keeper en met katachtige reflexen. Ook de aanvoerders en coaches van de eerste divisie-clubs zagen dat en nomineerden hem voor de prijs ‘beste keeper van de eerste periode’. ,,Het geeft aan dat je goed bezig bent en stappen maakt in je ontwikkeling. Dat is ook precies de reden waarom ik hier naartoe ben gekomen.”

Eredivisie

Want Van Gassel was jarenlang een betrouwbare keeper in de kelder van de Keuken Kampioen Divisie, maar voelde eind vorig seizoen toe te zijn aan een nieuwe stap. Diverse ploegen uit de onderkant van de eredivisie meldden zich, maar bij die clubs bestond de twijfel of Van Gassel al rijp genoeg was om voor de leeuwen te gooien. ,,Het was niet duidelijk of ik ging spelen. Ik wilde het liefst minuten maken, want ik denk dat er veel meer in mezelf zit dan er tot dusverre is uitgehaald. Excelsior is daarom een mooie tussenstap. In Rotterdam is de cultuur anders, word je wat harder gemaakt. Daarom is Excelsior voor mij een goede keuze.’’

Toch blijft de eredivisie zijn stip aan de horizon. ,,Maar ik moet er wel klaar voor zijn”, haast Van Gassel zich te zeggen. ,,Het liefst werk ik daar in stapjes naartoe.” Voetballend en als lijnkeeper liet Van Gassel in de eerste negen speelronden al een sterke indruk achter. Met name in de luchtduels ziet hij nog een verbeterpunt. ,,Ik moet nog meer gaan heersen in mijn eigen zestien. In Rotterdam is de cultuur anders, word je wat harder gemaakt. Dat is ook een van de redenen waarom dit voor mij een goede stap is.”

Volledig scherm Van Gassel won de titel 'beste keeper van de vierde periode' bij Helmond Sport. © Pro Shots