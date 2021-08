Supportersvereniging Helmond Sport steekt duizenden euro's in opleiding: ‘Pakken het serieus aan’

Het ontwerp van het logo voor de voetbalbroekjes lag al twee jaar klaar, maar de coronacrisis dwarsboomde het plan van Supportersvereniging Helmond Sport (SVSH) om de club te steunen. Voorzitter Erik van Kilsdonk moest langer dan hem lief was zijn kruit droog houden. ,,Toen we nog met de discussie over het nieuwe stadion zaten en de club in nood was, dachten we al: wat gaan we als supportersvereniging doen? We wilden meer dan wat vlaggen ophangen en spullen verkopen, het echt serieus aanpakken. Dat doen we nu dus”, zegt Van Kilsdonk.

Quote We zijn altijd zuinig geweest met onze uitgaven, dat helpt ook mee. En dit past beter bij ons dan investeren in het eerste, de jeugd heeft de toekomst Erik van Kilsdonk, Voorzitter Supportersvereniging Helmond Sport

De SVSH, die al 45 jaar bestaat, wordt dus broeksponsor, machinefabrikant AAE uit Helmond is de hoofdsponsor van de jeugd. Van Kilsdonk en consorten hebben in de loop der jaren een aardig spaarpotje opgebouwd, door de verkoop van souvenirs en merchandising, maar ook door het organiseren van activiteiten, zoals de kienavonden in het verleden. En dus kunnen ze de 15.000 euro, 7.500 euro per seizoen, missen. ,,We zijn altijd zuinig geweest, dat helpt ook mee. En dit past beter bij ons dan investeren in het eerste elftal, de jeugd heeft toch de toekomst.”

Die opleiding kost wel geld; in 2016 bezuinigde de club door de jeugdtak op te heffen, volgend seizoen heeft Helmond Sport weer vier jeugdteams, de onder 16 is de oudste lichting. Het is de bedoeling dat er zo op termijn weer regionale spelers doorstromen, nu is Sander Vereijken nog de enige regionale speler in het eerste elftal.