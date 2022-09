Swinnen weet waar het nog aan schort bij Helmond Sport: ‘Defensief niet verkeerd, offensief te weinig’

voorbeschouwingNee, Helmond Sport is nog net niet de minst scorende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie, maar het scheelt niet veel. Twee doelpunten in vier duels is simpelweg te weinig om mee te doen om de knikkers, weet ook trainer Sven Swinnen. ,,Ik val in herhaling, maar we moeten geduldig blijven.”

Alleen Martijn Kaars (tegen Jong AZ) en Bryan Van Hove (tegen Telstar) wisten het net te vinden voor Helmond Sport, dat met vier nederlagen aan de competitie is begonnen. Dat lag niet in de lijn der verwachting, gezien de snode plannen op De Braak. Deze week kwam er met Michael Chacón (28) nog een fijne aanwinst bij, maar ook hij is geen goaltjesdief. ,,Defensief gaat het goed en staan we zeker niet verkeerd, maar offensief is het nu nog te weinig. Wij zoeken druk naar oplossingen, vooral ook om meer creativiteit en aanvallende impulsen te brengen.”

Quote Je hebt twee á drie maanden vol wedstrij­den nodig om een speelwijze erin te slijpen. Zeker met zoveel nieuwe spelers Sven Swinnen, Helmond Sport

Nieuwe speelwijze

Zo wordt er intensief naar beelden gekeken met spelmaker Peter van Ooijen, die aan de bal de meest begaafde speler van Helmond Sport is, maar dat nog niet uitdrukt in rendement. Swinnen is ervan overtuigd dat de goals wel gaan vallen, zeker als de automatismen verder in de ploeg worden geslepen. ,,We krijgen nog altijd nieuwe spelers binnen, dat gebruik ik niet als excuus, maar we moeten realistisch blijven. Je hebt twee á drie maanden vol wedstrijden nodig om een speelwijze erin te slijpen. Zeker met zoveel nieuwe spelers”, benadrukt Swinnen.

Het zat Helmond Sport in de eerste vier duels bovendien niet bepaald mee, vindt de trainer. Tegen NAC had zijn ploeg voor rust een penalty moeten hebben, maar kreeg het die niet. Tegen FC Eindhoven viel de winnende goal uit een onterechte corner en Telstar won door een onterechte strafschop. ,,Dat is ook een beetje het verhaal van de laatste vier weken. Nogmaals: dat gebruik ik niet om mezelf uit de wind te houden, maar de statistieken liegen niet. We geven heel weinig weg, maar verliezen ook een aantal wedstrijden door een paar dubieuze momenten.”

Volledig scherm Michael Chacón zit vrijdag al wel bij de selectie tegen Almere City FC, maar start vermoedelijk nog niet in de basis. © Kevin Senders

Blessures

Swinnen weet ook: er moet een keer geleverd gaan worden. Tegen Almere City FC, dat twee van de eerste vier duels won, beschikt hij over een nagenoeg complete groep. Aanwinst Chacón zit bij de selectie, maar start nog niet. Gabriël Culhaci, Daniël Breedijk en Dylan van Diepen zijn nog geblesseerd, al is Culhaci bijna weer inzetbaar. Verder wordt nog bepaald of KV Mechelen-huurlingen Dylan Dassy en Chris Kalulika de wedstrijdselectie halen.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Beugelsdijk, Van der Meer, Van Hove; Van Ooijen, Van Keilegom, Lieftink; Lorentzen, Kaars.