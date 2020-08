Talenten van KV Mechelen in beeld bij Helmond Sport

In Belgische media wordt al over een samenwerking gesproken, maar zowel Helmond Sport als KV Mechelen heeft dat nog niet bevestigd. Helmond Sport heeft ook nog een samenwerkingsovereenkomst met NAC Breda, die officieel tot en met het seizoen 2021-2022 loopt. Daar kunnen beide clubs onderuit omdat er de afgelopen maanden een wisseling in beide directies plaats heeft gevonden. NAC-directeur Mattijs Manders zei onlangs nog dat hij op korte termijn in gesprek zou gaan met de Helmond Sport over de samenwerking tussen de clubs.