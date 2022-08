Telefoon bij Helmond Sport roodgloeiend: club moet honderden fans teleurstellen

Als risicowedstrijd is de derby bestempeld door burgemeester Elly Blanksma, na overleg met de politie en officier van justitie. En dat zorgt niet alleen voor een alcoholverbod in het hele stadion tijdens het duel. Zo kan een supporter maar één kaart kopen en dus op de wedstrijddag niet meer. ,,En dat is vooral enorm vervelend voor de mensen die op het laatste moment naar de wedstrijd willen. Als die voor de eerste keer komen is de kans groot dat zij nooit meer een kaartje kopen”, zegt Antoine Beije, commercieel manager van Helmond Sport.

Quote De entourage bij dit duel is derbyon­waar­dig, dat weet ik nu al Antoine Beije, commercieel manager Helmond Sport

Voor de eerstedivisionist zelf zijn de beperkingen, opgelegd na een risicoanalyse aan de hand van onder meer eerdere incidenten en ongeregeldheden bij Helmond Sport, natuurlijk ook vervelend. Ze bezorgen de club overwerk (‘we worden constant gebeld voor kaarten en er komen ook de hele tijd nog mensen langs’) – én gemiste inkomsten. Beije: ,,We hadden vandaag wel meer dan 500 kaarten van gemiddeld 15 euro kunnen verkopen. En daar komt dan nog een veelvoud aan omzet van horeca in het stadion bij hè.”

1800 toeschouwers

De Braak zal vrijdagavond slechts gevuld zijn met 1800 toeschouwers. Bij de laatste derby in Helmond, vijf maanden geleden, was er bijna 3000 man aanwezig. ,,De entourage bij dit duel is derbyonwaardig, dat weet ik nu al”, zegt Beije hoofdschuddend. ,,Neemt niet weg dat we ons aan de opgelegde regels houden. Maar laten we hopen dat dit de laatste keer is.”

Al is dat maar de vraag: de thuiswedstrijden tegen Willem II (14 oktober), ADO Den Haag (28 oktober), FC Den Bosch (16 december) en MVV (4 april) hebben ook al de status van ‘hoog risico’ gekregen. ,,Maar om al deze beperkingen dan ook te laten gelden: dat kan gewoon niet. We gaan ons als club ertegen verzetten, anders komen we in financiële problemen. Dat moet de burgemeester ook niet willen.”

Zogezegd bezorgt de derby Beije vooraf al kopzorgen. ,,Een overwinning tegen FC Eindhoven vanavond zou een pleister op de wond zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's