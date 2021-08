Teleurstellend Helmond Sport beleeft valse competitiestart tegen FC Den Bosch

Het is weleens anders geweest, maar vrijdag reisde Helmond Sport toch echt als favoriet af voor de openingswedstrijd tegen FC Den Bosch. De Helmonders hebben de selectie al aardig rond, FC Den Bosch is nog in afwachting van de overname van de Amerikaanse investeerder en heeft een wel erg jonge selectie. Toch was het verschil in de eerste helft te verwaarlozen.

Sterker nog: FC Den Bosch had al na 2 minuten een enorme kans om te scoren: Sebastiaan van Bakel kon bijna niet missen, maar raakte de bal zó verkeerd dat hij toch naast ging. Even later had Jelle Goselink ook een kans voor Helmond Sport, zijn inzet werd echter gekeerd door Wouter van der Steen.

Erg rommelig

Daarna zakte het niveau ver terug en werd het wel heel erg rommelig. Telkens als er ruimtes lagen, volgde wel een foute pass of balverlies. Behalve op slag van rust dan; de voorzet van Jellert van Landschoot was goed, de kopbal van Goselink ging via een verdediger op de paal.

In de tweede helft werd de wedstrijd aantrekkelijker: Helmond Sport was aanvankelijk nog de betere ploeg, kreeg ook kansen via KV Mechelen-huurling Jules Houttequiet en Arno Van Keilegom, maar het was FC Den Bosch dat de leiding nam. Keeper Mike Havekotte ging lelijk onder de bal door, waarna Ryan Leijten - zonder dat hij het in de gaten leek te hebben - scoorde: 1-0.

Fout in verdediging

Dat maakte iets los bij de Bosschenaren, die daarna via Jizz Hornkamp nog een goede kans op de 2-0 kregen. Toen viel de goal nog niet, even later wel: na een fout in de verdediging van Helmond Sport kon Hornkamp alleen op het doel af en die kans moet je de spits FC Den Bosch niet geven: 2-0. Daar bleef het bij, Helmond Sport kwam niet verder dan mislukte pogingen van invallers Dylan Seys en Keyennu Lont en kende zo dus een teleurstellende avond.

Scoreverloop: 64. Leijten 1-0, 79. Hornkamp 2-0.

Scheidsrechter: Gerrets.

Gele kaarten: Van den Bogert, Van Hedel (FC Den Bosch).

Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie (81. Hendrikx), Van der Meer, Van der Sluijs; Van Landschoot (81. Vereijken), Lion, Bosiers (69. Seys); Van Keilegom, Goselink, Houttequiet (63. Lont).