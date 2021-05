Teleurstelling zit diep bij Helmond Sport na uiteengespatte play-offdroom: ‘Hetzelfde verhaal’

Zijn gezichtsuitdrukking zei eigenlijk al genoeg. Karim Loukili slenterde met een gezicht op standje onweer door De Adelaarshorst. Wéér was het Helmond Sport namelijk niet gelukt om stand te houden tegen een van de beste acht ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie. Onlangs ging het ook tegen SC Cambuur (4-1) en FC Volendam (5-1) al mis nadat de Helmonders in eerste instantie nog op voorsprong kwamen. In Deventer hetzelfde verhaal. ,,Waar het aan ligt? We moeten het gewoon 90 minuten volhouden en niet maar 45 of zestig”, baalde Loukili.