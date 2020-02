Thomassen kan het niet alleen bij Helmond Sport: ‘Het moet heel snel beter’

Achter de Schermen Voetbalver­slag­ge­ver Chris Ottens: 'Voetbal greep mij en liet mij niet meer los’

28 januari Hij zag de grote Lionel Messi live in actie in Camp Nou, reisde in het kielzog van PSV naar diverse uithoeken van Europa en is vaste klant op de perstribune wanneer Helmond Sport voetbalt. Maar het favoriete doelpunt van ED-sportverslaggever Chris Ottens (29) is er een die tot het collectieve geheugen van de Nederlandse voetbalsupporter behoort.