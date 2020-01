Thomassen sprak ruziezoekende Helmond Sport-fans aan: ‘Wilde gezeik voor de club voorkomen’

Hij zag dat supporters van Helmond Sport ineens uit het uitvak klommen. ,,Dan probeer je als speler om gezeik voor de club te voorkomen. Je denkt aan de club, dalijk krijgen we een boete. Dat kan Helmond Sport gewoon niet gebruiken. Vandaar dat ik de supporters terugriep”, stelde Thomassen na afloop in de catacomben.

Hij begreep ook dat arbiter Edgar Bijl de wedstrijd stillegde, dat is ook protocol als er iets dergelijks in een stadion gebeurt. Nadat er ook nog met vuurwerk werd gegooid, greep de ME in om erger te voorkomen.

Heel slecht

Volgens Thomassen had de afkoelingsperiode van zo'n 20 minuten geen grote invloed op de wedstrijd. Hij baalde vooral van het begin. ,,Hoe wij beginnen, dat was gewoon heel slecht. Al binnen een minuut geven we een open kans weg. En dat in een derby... Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Het is zwaar zuur dat we hier verliezen.”