Thomassen wil schwung in de ploeg brengen bij Helmond Sport: ‘Ik hoefde niet lang na te denken’

Jordy Thomassen stond afgelopen zomer al op de radar bij Helmond Sport, maar destijds mocht hij onder geen enkel beding weg bij De Graafschap. In Doetinchem was hij de stand-in van Ralf Seuntjens, maar die was zelden geblesseerd. En dus hield Thomassen de eerste seizoenshelft vooral de bank warm, zoals hij dat vorig seizoen ook al deed toen De Graafschap in de eredivisie speelde. ,,Ik was de twaalfde of dertiende man, dat vond ik lastig”, aldus Thomassen, die zich vorig seizoen al liet verhuren aan het Australische Adelaide United. ,,Ik wilde weer minuten maken, het liefst bij De Graafschap. Maar als dat niet gaat, dan graag in een vertrouwde omgeving.”