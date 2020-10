‘Thuisvloek’ van Helmond Sport duurt voort met remise tegen MVV na laat doelpunt zoon Van Bommel

Helmond Sport leek vrijdagavond voor het eerst sinds 4 oktober 2019 weer eens op weg naar een thuiszege, maar de ploeg gaf in de extra tijd een 1-0 voorsprong weg tegen MVV. Het eindigde in 1-1 op De Braak, door een doelpunt van Thomas van Bommel, de zoon van voormalig PSV’er Mark van Bommel.

In de eerste helft werd duidelijk waarom Helmond Sport en MVV onderin de eerste divisie bivakkeren. De teams maakten er voor rust een weinig verheffend schouwspel van met veel strijd, maar geen goed voetbal. En dat laatste is dit seizoen juist de grootste kwaliteit van de Helmonders. Tegen MVV was het veldspel minder dan in eerdere duels.

Dean van der Sluijs had voor rust nog de beste kans, maar zijn schot werd gekeerd door de MVV-doelman. Er waren daarna nog wel een aantal losse flodders, maar er werd voor rust niet meer gescoord. Ofja, MVV’er Koen Kostons scoorde wel, maar hij stond buitenspel.

Makkelijk gegeven strafschop

In de tweede helft was het wél raak. Jelle Goselink ging gretig naar de grond nadat Kai Heerings aan zijn shirtje trok en kreeg daarvoor een strafschop. Makkelijk gegeven door scheidsrechter Jannick van der Laan, maar daar maalde niemand in Helmond om. Goselink pakte het kadootje uit en maakte zo zijn eerste doelpunt in het shirt van Helmond Sport.

De van Almere City gehuurde spits begon opnieuw in de basis, hij krijgt de komende duels de kans van trainer Wil Boessen. Die had ook weinig andere keus, omdat Jordy Thomassen door liesklachten niet bij de selectie zat.

Helmond Sport krijgt bal niet weg

In de extra tijd zette MVV aan en kreeg Helmond Sport de bal niet weggewerkt. Uiteindelijk profiteerde Thomas van Bommel, de zoon van oud-PSV-trainer Mark van Bommel, door de bal via een Helmonder in het doel te schieten. Een hard gelag voor Helmond Sport, dat wel zijn eerste punt in eigen huis pakte dit seizoen.

Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink (86. Bosiers), Loukili.