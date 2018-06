Tibeau Swinnen maakt pikante overstap van FC Eindhoven naar Helmond Sport

Swinnen tekent onder voorbehoud van de medische keuring een contract voor twee seizoenen in Helmond. ,,Helmond Sport geeft mij het gevoel dat ze me graag wilde hebben. Daarnaast sprak het verhaal van de trainer me aan", zei Swinnen, die het middenveld weer iets completer maakt. Hij moet onder meer met Bodi Brusselers (gehuurd van NAC), Steven Edwards en Bram Zwanen de strijd aan.

Tussen de linies

Swinnen doorliep de jeugdopleiding van RC Genk en maakte in 2013 de overstap naar FC Eindhoven. Daar speelde hij speelde afgelopen seizoen bijna alles. In de eerste seizoenshelft bewaakte hij onder ex-trainer Wilfred van Leeuwen als controleur de balans in de middelste linie. Na de winterstop stelde trainer David Nascimento hem vooral op als meest vooruitgeschoven middenvelder. In die rol kwamen zijn kwaliteiten - tussen de linies spelen - duidelijker naar voren en scoorde Swinnen zijn eerst twee goals in ruim drie jaar tijd.