Toch nog een boom van een verrassing op de eerste training van Helmond Sport

Een nieuwe spits? Of toch een verdediger? De zeventig supporters van Helmond Sport vroegen zich gisteren tijdens de eerste training van hun ploeg toch wel af wie die lange verschijning met zijn afwijkende grijze shirt toch was? Nou, het was in elk geval iemand die de materiaalman stress bezorgde: zondagavond laat wist Tim Bakens (39) namelijk pas dat hij één dag later als de nieuwe assistent-trainer op het veld stond. En de nieuwe trainingskleding mag dan al wel geleverd zijn, op een extra kloffie voor iemand van 2 meter was niet gerekend.