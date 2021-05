Trainer en doelman Helmond Sport pakken prestigieuze prijs

Waar Helmond Sport dit seizoen gaat eindigen? ‘Linkerrij­tje is voor ons dé grote uitdaging’

1 april Helmond Sport gaat na twee duels op kop in de strijd om de vierde periode. Over play-offs wordt nog zeker niet gepraat, de Helmonders hebben ook een loodzwaar schema, maar toch: er staat nog genoeg op het spel, zoals vrijdag tegen Jong AZ. ,,We willen zo hoog mogelijk eindigen”, zegt Wil Boessen.