Trainer Helmond Sport was maar één dag gelukkig na eerste zege in tijden: ‘Rouwen na verlies duurt langer’

Kom bij Peeters niet aan met de polonaise. De zege op Roda JC (1-0) van vorige week is pas de eerste onder zijn bewind. ,,Natuurlijk, de trainingsweek na een overwinning is altijd leuker dan bij verlies. Maar als ik eerlijk ben dan kan ik daar maar één dag gelukkig van zijn. Daarna gaat mijn blik op de volgende wedstrijd”, zegt Peeters in de aanloop naar het duel bij Almere City van vrijdagavond. Met een knipoog: ,,Rouwen na een nederlaag duurt bij mij dan weer langer dan 24 uur.”

Peeters weet dat de wedstrijd in het Yanmar Stadion als een enorme uitdaging geldt. En niet alleen omdat de opponent de ploeg in vorm is in de Keuken Kampioen Divisie (tien punten in de laatste vijf wedstrijden) en op de derde plek staat op de ranglijst. Ook omdat Helmond Sport de laatste zes competitiewedstrijden in Almere verloor. In 2017 werd er wel gewonnen, door treffers van Teije ten Den en Jordy Thomassen, maar dat was in de play-offs.

Pastoor

,,Over Almere City wordt sowieso weinig gesproken. Het gaat in de media veelal over Heracles en PEC Zwolle, zo nu en dan over Willem II. Clubs die onlangs nog in de eredivisie speelden. Maar sinds Alex Pastoor bij Almere City trainer is, heeft de ploeg zich goed ontwikkeld. Standvastig is de club nu”, vindt Peeters.

De Belg wil die betrouwbaarheid ook zien bij Helmond Sport. Op die manier kan zijn elftal nog klimmen in de competitie: de achterstand van nummer achttien Helmond Sport op de veertiende plek van De Graafschap is maar twee punten. Daarvoor heeft Peeters wel alle spelers nodig. Dat Hakon Lorentzen bij de training van donderdag uitviel met een enkelblessure baart zorgen. Peeters: ,,Hakon speelde heel goed tegen Roda JC, met name de eerste helft, zeker in combinatie met Martijn Kaars. We moeten zijn inzetbaarheid bekijken.”

Ziekenboeg

Wie zeker ontbreken in Flevoland zijn Tom Beugelsdijk, Gaétan Bosiers, Michael Chacón, Dylan van Diepen, Bryan Van Hove en Jarno Lion. Zij zijn allemaal geblesseerd. Beugelsdijk en Bosiers stonden de afgelopen dagen wel alweer op het veld. Zij trainden individueel. Arno Van Keilegom was donderdag niet op het veld te zien. Maar zorgen hoeven de fans van Helmond Sport zich niet te maken. ,,Arno hebben we rust gegeven”, aldus Peeters.

De trainer moet voor het duel met Almere City FC nog één knoop doorhakken: wie rechts in het hart van de defensie staat. Mees Kreekels flankeerde Robin van der Meer tegen Roda JC, toen Flor Van Den Eynden geschorst was. Die Van Den Eynden, een van de beste spelers dit seizoen op De Braak, is nu terug. Veel laat Peeters niet los over de kwestie. ,,We hebben op dit moment drie gelijkwaardige centrale verdedigers. Of dat een diplomatiek antwoord is? Ik zou het realistisch noemen.”

Dat is Peeters dus ook over carnaval. ,,Ik heb in Oss gewerkt. Ik weet dat Brabant nu in rep en roer staat. Ik heb bij Roda JC gespeeld. Ik ken Vastelaovend. Dat was een groot feest. Maar ja, we moeten eerst maar eens de wedstrijd tegen Almere City afwachten.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Kreekels, Van der Meer, Culhaci; Mistrafovic, Lieftink; Maddy, Lorentzen, Van Ooijen; Kaars.