Treffers gezocht voor Helmond Sport: ‘Als we zo blijven spelen, gaan we echt wel scoren’

Na vier prima wedstrijden viel het gisteravond voor het eerst dit seizoen een beetje tegen bij Helmond Sport. Een 2-0 nederlaag bij Almere City FC is geen schande, de laatste jaren was het voor de Helmonders vooral tegenhouden en de schade beperken in Flevoland, maar toch vertrokken de Helmonders met een katterig gevoel uit het Yanmar Stadion.