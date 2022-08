Valse seizoensstart voor teleurstellend Helmond Sport: ook Jong AZ is te sterk

De ambities zijn groot, maar Helmond Sport verloor vrijdag ook zijn tweede competitieduel: in eigen huis werd het 1-2 tegen Jong AZ. Met name het eerste halfuur werd duidelijk dat er nog het nodige moet gebeuren op De Braak, waar de Noor Hakon Lorentzen debuteerde.

Helmond Sport-trainer Sven Swinnen had nog zo’n snode plannen in aanloop naar het eerste thuisduel van het seizoen, maar zijn ploeg deed - zeker het eerste halfuur - niet bepaald aan klantenbinding. Druk zetten? Het lukte niet. Aanvallen? De bal bleef amper in de ploeg. En verdedigen? Dat ging niet zo best: al na acht minuten was het 0-1 voor Jong AZ.

Souleyman Allouch profiteerde van de nonchalance in de achterhoede, troefde Bryan Van Hove af en schoot de bal simpel voorbij Havekotte. Daarna bleven de Alkmaarse beloften minstens gelijkwaardig, en dat terwijl Jong AZ op papier niet eens zijn sterkste ploeg bij had.

Eerste goal Kaars

En toch knokte Helmond Sport zich uit het niets terug. De enige goede aanval in de eerste 45 minuten leverde direct een doelpunt op. Elmo Lieftink combineerde met Gaétan Bosiers, die een fijne pass gaf op Martijn Kaars: de spits maakte zijn eerste goal in Helmondse dienst.

En dus was het 1-1 met rust, in de tweede helft oogde Helmond Sport in elk geval gretiger. Peter van Ooijen schoot in het zijnet, Kaars was met een fabuleuze omhaal nog dicht bij zijn tweede treffer, maar het was Jong AZ dat scoorde. Helmond Sport stond totaal verkeerd in de omschakeling en zag hoe Damienus Reverson wel heel makkelijk de 1-2 binnen schoot.

Losse flodders

En dus kon Helmond Sport weer in de achtervolging bij Jong AZ. En dat viel nog niet zo mee, de Helmonders probeerden het wel, maar kwamen niet verder dan een aantal schoten van afstand van onder meer Wassim Essanoussi.

De nieuwste aanwinst, Lorentzen, viel nog in, maar ondanks dat hij een aardige eerste indruk maakte, vond ook hij het net niet meer. Sterker nog: het was Jong AZ dat via verdediger Robin Lathouwers in de slotfase nog uitliep naar 1-3.

Zo verloor Helmond Sport ook zijn tweede competitiewedstrijd, nadat vorige week al met 1-0 van NAC werd verloren. Een valse start voor de ploeg, die dit seizoen play-offs wil halen.

Scoreverloop: 8. Allouch 0-1, 32. Kaars 1-1, 62. Reverson 1-2, 89. Lathouwers 1-3.

Toeschouwers: 1.458.

Scheidsrechter: R. Vereijken. Gele kaart: Lion (Helmond Sport), Reverson, Poku (Jong AZ).

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Van der Meer, Van Hove; Lion (61. Lorentzen), Lieftink; Van Ooijen (76. Van Keilegom), Bosiers, Maddy (58. Essanoussi); Kaars.