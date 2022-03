Van bekladde bruggen tot bedankjes: aanvoerders lijnrecht tegenover elkaar in dé derby van Zuidoost-Brabant

Robin van der Meer (27):

Derby-ervaring

,,Ik heb met FC Utrecht tegen Ajax en met Excelsior tegen Feyenoord gespeeld: bij die laatste wedstrijd maakte ik in 2019 met een mooie volley nog de winnende (2-1, red.). Dat was mijn eerste goal, Robin van Persie speelde nog bij Feyenoord. Gaaf, maar toch was Go Ahead Eagles - PEC Zwolle de heftigste derby die ik mee heb gemaakt. Er is veel rivaliteit, haat bijna, tussen de supporters, dat kan je je echt niet voorstellen. Dat begint dagen voor een wedstrijd al, ik weet nog dat ze de Oude IJsselbrug in Deventer eens blauw met wit hebben geverfd. Ongekend.”