Van derde divisie naar vierde klasse: na veertien jaar is Bertran Kreekels weer terug bij Stiphout Vooruit

‘Vur welleke club bende gai’ op Spotify: populair clublied Helmond Sport kan nu ook op afspeel­lijs­ten

HELMOND - Het klinkt niet alleen op De Braak en in Helmondse kroegen. ‘Vur welleke club bende gai’ is een cultnummer geworden dat in heel Nederland te horen is. Het clublied van Helmond Sport staat nu ook op Spotify. Met dank aan supporter Rick Raaijmakers.

16 november