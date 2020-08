Van ex-PSG-talent tot RC Genk-spits: Helmond Sport test zeven spelers

Ook Philippe van Arnhem (ex-RKC), Muhammed Enbiya Yildirim (ex-Elazigspor), Adel Bourard (ex-KAS Eupen) en Robin Mantel (ex-Lokeren) trainen sinds deze week mee op De Braak. Van de zeven nieuwe testspelers heeft Van Arnhem de meeste ervaring. De 23-jarige middenvelder uit Waalwijk speelde in totaal 72 duels in de Keuken Kampioen Divisie voor RKC en voetbalde later nog voor AS Trencin in Slowakije en Botev Plovdiv uit Bulgarije.

Ook Opdam (24) heeft 26 duels in de benen in de eerste divisie voor Jong AZ, Go Ahead Eagles en TOP Oss, nadat hij eerder al voor AZ in de eredivisie debuteerde. In januari 2019 baarde hij opzien door als clubloze speler de overstap te maken naar Paris Saint-Germain, waar hij in het onder 23-elftal ging spelen. Die ploeg werd later opgeheven en dus dook Opdam op in Oss. Onlangs liep de rechtsback ook nog even stage bij De Graafschap.

Volledig scherm Philippe van Arnhem speelde 72 duels voor RKC in de Keuken Kampioen Divisie. © foto: Carla Vos

Talenten KV Mechelen

Verder krijgt de samenwerking tussen KV Mechelen en Helmond Sport ook meer gestalte. Nadat eerder Maxime de Bie (19) en Arno van Keilegom (21) zich al in het SolarUnie Stadion meldden, traint sinds donderdag ook de tweebenige verdediger Alec van Hoorenbeeck (21) mee. Hij maakte vorig seizoen zijn debuut op het hoogste Belgische niveau tegen KV Oostende en kwam vervolgens niet meer in actie. De kans is groot dat naast hem ook middenvelder Gaetan Bosiers mee gaat trainen. Hij zat onlangs op de tribune in de oefenwedstrijd tegen OSS’20. De kans is groot dat er komend seizoen dus vier spelers van KV Mechelen op huurbasis in Helmond gaan spelen.

Helmond Sport kijkt sowieso naar de Belgische markt, want ook Adriano Bertaccini, een 19-jarige spits van RC Genk, traint mee. Ook hij wordt mogelijk gehuurd. Verder traint ook de Belg Adel Bourard, het jongere broertje van ex-FC Eindhoven-speler Samy, mee. Hij speelde in de opleidingen van Anderlecht, Standard en KAS Eupen.

Volledig scherm Alec van Hoorenbeeck (rechts) speelde op 25 juli nog een oefenwedstrijd met KV Mechelen tegen Seraing. © BELGA

Middenvelder met Turkse roots

Verder is Muhammed Enbiya Yildirim (22) op proef, de Duitse middenvelder met Turkse roots speelde afgelopen seizoen op het tweede niveau in Turkije bij Elazigspor. De laatste nieuweling is Robin Mantel (20), die in beeld is om derde doelman te worden. Waalwijker Luuk Brand was daar eerder voor in beeld, maar hij is weer vertrokken.

Helmond Sport heeft momenteel twaalf contractspelers en Kay van der Vorst op amateurbasis. Verder worden er mogelijk dus vier talenten van Mechelen gehuurd en traint ook Akif Hancer (ex-FC Utrecht) nog mee. De 19-jarige middenvelder heeft een flinke conditionele achterstand en wordt mogelijk nog gehuurd van een Turkse club.