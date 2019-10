Van Gassel staat voor bijzonder Helmond Sport-jubileum: ‘Voor zo'n jonge keeper is dat veel’

Van Gassel debuteerde op 22 april 2016 met een invalbeurt tegen - toen nog - FC Oss onder de lat bij Helmond Sport. Hij verving destijds de naar sc Heerenveen vertrekkende Wouter van der Steen. Het seizoen erop knokte hij zich na een blessure van Ferhat Kaya in de basis en won hij daarna zelfs de concurrentiestrijd. De afgelopen seizoenen was hij een onbetwiste basiskracht, net als dit seizoen. Al maakte hij - onder meer tegen NAC en TOP Oss - wel een aantal fouten. ,,Dat is ook de jeugdigheid nog. Hoe meer wedstrijden hij gaat keepen, hoe stabieler hij wordt. Ik hoef daar niet met hem over te praten, hij weet zelf heus wel wat hij goed en minder goed doet.”