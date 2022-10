Van Ooijen en Maddy geblesseerd: Helmond Sport op zoek naar vleugels

Dylan van Diepen zal de thuiswedstrijd tegen de Tilburgers tandenknarsend volgen. De 19-jarige Helmonder had zijn kans wel gekregen als hij fit was geweest. Maar dat is Van Diepen dus niet. Sinds zijn overstap van de amateurs van VV Gemert kampt de razendsnelle linksbuiten met een kniekwetsuur. Hij ligt er tot de winterstop uit. Zodoende hebben ze bij Helmond Sport geen echte vleugelspelers meer over.

Quote Iedereen rept bij Peter van Ooijen over efficiency, over het gebrek aan goals en assists, maar hij helpt ons met zijn balvast­heid Sven Swinnen, trainer Helmond Sport

,,Ten opzichte van afgelopen seizoen hebben we een grote kern én voldoende spelers om de afwezigheid van Peter en Eros op te vangen”, reageert Swinnen op de blessures die beiden buitenspelers vorige week opliepen bij Jong Ajax (0-1). Van Ooijen viel voor de rust uit met een hamstringkwaal, die uiteindelijk slechts een verrekking blijkt te zijn, Maddy met kuitklachten. ,,Of ik tegen Willem II overweeg om weer met twee spitsen te gaan spelen? Nee, aan de filosofie ga ik niets meer wijzigen. We hebben dit seizoen al te veel geswitcht in formaties. Daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor.”

Tempo

Swinnen heeft een arsenaal aan (aanvallende) middenvelders die hij kan opstellen in de voorhoede. Van Gaétan Bosiers tot Hakon Lorentzen, van Wassim Essanoussi tot Arno Van Keilegom. Spits Martijn Kaars heeft deze competitie ook al op de flank gespeeld. Swinnen: ,,Ik vind niet dat we er in kwaliteit op achteruitgaan. Al speelde Peter de laatste weken wel sterk in zijn vrije rol aan de rechterkant. Iedereen rept bij hem over efficiency, over het gebrek aan goals en assists, maar hij helpt ons met zijn balvastheid. Hij bepaalt het tempo van de wedstrijd.”

Van Keilegom heeft min of meer dezelfde kwaliteiten als Van Ooijen. De kans lijkt dan ook groot dat de schaduwspits doorschuift naar de rechtervleugel. ,,Arno is een polyvalente speler. Hij kan zelfs als rechtsback spelen, is taakbewust en weet ik welke ruimtes hij moet duiken. Een heel intelligente jongen ook. Toen hij op het punt stond door te breken bij KV Mechelen miste hij wat assertiviteit. Hij is bij Helmond Sport volwassener geworden. Al zal hij altijd die rustige jongen blijven.”

Spits uit Curaçao

Tegen het teleurstellende Willem II (negende, zes punten meer) kan Jafar Arias debuteren. De begin vorige week aangetrokken aanvaller uit Curaçao zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Swinnen kan bij Helmond Sport ook weer een beroep doen op Jarno Lion. De coach blij: ,,De trainingen waren scherp, van hoog niveau. De jongens werken keihard en de sfeer is goed. Dat mag ook weleens benoemd worden.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Beugelsdijk, Van Hove; Lieftink, Lorentzen, Chacón; Van Keilegom, Kaars, Bosiers.

Volledig scherm Jafar Arias kan zijn debuut maken voor Helmond Sport tegen Willem II. © SCS/Sander Chamid