Van Streppels streken tot de tandpijn van Stachnik, teammanager blikt terug op tien jaar Helmond Sport

Joost Uijen was officieel sinds 2010 elftalleider en later teammanager bij Helmond Sport, maar in 1993 maakte hij al zijn ‘officieuze’ debuut. Op verzoek van trainer Adrie Koster en assistent Jan Poortvliet regelde de leraar Duits een trainingskamp in Windorf, een slaperig dorpje in Duitsland, vlak bij de Tsjechische grens. Met spelers als Hans Meeuwsen, Rein van Duijnhoven en Maurice Verberne beleefde hij er een mooie stapavond in Passau.