Van Vlerken stapt straks weer op de fiets naar Helmond Sport: ‘Er gaat wat veranderen bij de club’

Van Vlerken keert komende zomer terug bij zijn jeugdliefde, elf seizoenen na zijn vertrek naar PSV en een klein jaar na zijn terugkeer in de regio. Sinds november woont hij in Brandevoort. ,,Ik heb een huis gekocht, nog niet eens met de gedachte dat ik naar Helmond Sport zou gaan. Al dachten veel mensen dat wel”, zegt de verdediger lachend. ,,In mijn eerste drie jaar bij Almere City FC woonde ik in Amsterdam. Nu ik rij veel op en neer, twee keer in de week overnacht ik in Almere. Straks kan ik weer met de fiets of de scooter naar de club.”

Herinneringen uit het verleden komen bovendrijven als Van Vlerken aan Helmond Sport denkt. ,,Ik weet nog dat ik voor het eerst in het stadion kwam voor de proeftrainingen. Dat we in de C1 onder Mario Verlijsdonk kampioen werden. Clint Leemans speelde toen nog met ons mee. We wonnen bijna alles. Tijdens de medische keuring dinsdag was Charles Rudolf er als fysiotherapeut van de club. Hij zat er ook al toen ik in de jeugd speelde.”

Eerder deze week kondigde Helmond Sport aan liefst vijf jeugdspelers een contract aan te bieden. Een unicum voor de club.

Van Vlerken wijst ook op Sam Strijbosch, oud-ploeggenoot in de jeugd en nu technisch coördinator bij Helmond Sport. ,,Sam is een goede vriend van me. Ik spreek hem dagelijks. Hij heeft al vaker gezegd dat hij het mooi zou vinden als ik terug zou komen. Het was wel bijzonder dat hij bij de gesprekken over mijn transfer zat. Dat hij voor de club aanschoof aan tafel. Helmond Sport heeft mij de afgelopen vijf jaar vaak gebeld, maar telkens hield ik de boot af. Nu merk ik dat er wat te gebeuren staat.”

Quote Ik zal ze bij Helmond Sport nog eens bemoedi­gend toespreken. Het zou mooi zijn als ze een puntje pakken tegen Roda JC Bram van Vlerken (26)

Play-offs

Hij haalt de ambities aan van Helmond Sport, momenteel de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik ben ervan overtuigd dat er wat gaat veranderen bij de club. Dat het echt mooi kan worden. Helmond Sport ziet dit als een project voor het nieuwe stadion. Ik heb ook al gehoord met welke transfers ze bezig zijn. Als er de komende twee maanden goede spelers bijkomen (de club heeft ook al FC Volendam-spits Martijn Kaars vastgelegd, red.) dan heb ik er vertrouwen in dat we de play-offs kunnen halen.”

Dat Van Vlerken komt, wil ook wel wat zeggen. Met Almere City was hij vorig jaar dicht bij promotie naar de eredivisie. Ook dit seizoen zit de nacompetitie er nog in. Zijn nieuwe/oude club kan hem vrijdag in de strijd om de play-offs van dienst zijn. Helmond Sport gaat namelijk op bezoek bij Roda JC, de naaste achtervolger van Almere in de vierde periodetitel. Van Vlerken: ,,Ik zal ze bij Helmond Sport nog eens bemoedigend toespreken. Het zou mooi zijn als ze een puntje pakken.”

Al is Van Vlerken nu vooral met zijn gedachten bij Almere City, waar hij bezig is aan zijn vierde seizoen. ,,Ik hoop dat ik de honderd wedstrijden haal bij Almere”, zegt de Brabander die bij Jong PSV zijn profdebuut maakte. ,,Van de vier competitieduels moet ik er dan nog drie spelen. Het zou wel leuk zijn om mijn naam nog toe te voegen aan de Club van 100.”