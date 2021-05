Veelbesproken Helmond Sport-stroopwafels vinden gretig aftrek in zorgcentrum: ‘Mooi toch?’

Omdat Helmond Sport vorige week donderdag gelijkspeelde tegen De Graafschap promoveerde Go Ahead naar de eredivisie. Dat leidde tot grote teleurstelling in Doetinchem, maar maakte ook nogal wat los in Deventer, waar supporters nog ‘Helmond bedankt’ zongen. De stroopwafelactie van Schimmel kreeg zelfs landelijke aandacht.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helmond Sport wilde zelf niet al te veel ruchtbaarheid aan de overhandiging van de stroopwafels geven, ook al om De Graafschap niet te veel zout in de wonden te strooien. De stichting Heel Helmond Support nam de wafels daarom in ontvangst en besloot om de koeken uit de delen aan personeel en bewoners van woonzorgcentrum de Pannenhoeve. ,,Het is toch mooi dat we zo iets terug kunnen doen voor al die hardwerkende mensen in de zorg?”, zegt Heel Helmond Support-bestuurslid Enrico Vrolijk. Hij droeg de stroopwafels woensdagmiddag over.