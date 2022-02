Vereijken mist het échte gif bij Helmond Sport, dat in 2022 vooral teleurstelt: ‘Zijn gewoon niet fel genoeg’

Sander Vereijken? Dat was toch ooit die linksbuiten of nummer 10 van Gemert? Bijna goed: door personele problemen speelde de Helmonder maandagavond als rechtsback. Boyd Reith kampte met een lichte enkelblessure en de alternatieven zaten ook al in de lappenmand, dus wendde Helmond Sport-coach Wil Boessen zich zondag tot Vereijken, die wel even vreemd opkeek. ,,Ik heb nog nooit rechtsback gespeeld. Het is ook niet mijn favoriete positie, maar soms moet het he. Het ging volgens mij wel aardig.”