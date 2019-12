Vereijken trekt zijn mond open bij Helmond Sport

Als je Sander Vereijken vraagt waar het voor hem begon als voetballer heeft hij het al snel over De Beemd. Daar, op het sportpark van Mierlo-Hout, kreeg hij vanaf de B1 in de gaten dat hij ‘echt kon voetballen’. ,,Tot de B1 was ik maar een simpel voetballertje”, zegt de Helmond Sport-aanvaller nippend aan een kop cappuccino in eetcafé De Barrier. Patrick van Hout (nu trainer van sv Brandevoort) was zijn coach in de B1, later had voormalig prof Stef Wijlaars uit Mierlo hem onder zijn hoede. ,,Van die twee heb ik veel geleerd, ik weet nog dat ik als B-speler met het tweede mee ging doen. Werden we meteen kampioen.”