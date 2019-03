Verkoelen kijkt af bij Juventus en Van Dijk: ‘Mooi om te zien hoe veel rust hij uitstraalt’

,,Ik volg het altijd wel”, doelt Verkoelen op de verrichtingen in het mondiale topvoetbal. ,,Een aantal jaar geleden ben ik naar de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Juventus geweest, dat werd 0-3. Sindsdien ben ik Juventus gaan volgen en dan vooral Chiellini en Bonucci. Maar ook Van Dijk bij Liverpool hou ik zeker in de gaten. Het is niet dat je kijkt met welk been hij tackelt, maar je kijkt wel van: hoe verdedigt hij, hoe gaat hij staan?”

Van Dijk speelde in het verleden nog in de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk, de club waar Verkoelen tussen 2014 en 2016 onder contract stond. De verdediger, die maandag 27 jaar werd, bewaart ondanks de mindere resultaten mooie herinneringen aan de Waalwijkers. ,,Een paar jongens ken ik nog, het merendeel zit nu in de staf. Met Frank van Mosselveld, Robert Braber en Sander Duits heb ik nog samengespeeld. Genoeg bekenden dus.”

Lastige avond

Verkoelen verwacht dat Helmond Sport een lastige avond tegemoet gaat in het Mandemakers Stadion. RKC heeft de smaak de laatste maanden te pakken en is nog volop in de race voor de play-offs. ,,Het is een goeie, sterke ploeg”, vindt Verkoelen. ,,Ik heb er eerder dit seizoen met TOP Oss al twee keer tegen gespeeld. Met Sylla Sow in de spits zijn ze een stuk sterker geworden. Een goeie speler, die echt wat nieuw in de ploeg heeft gebracht.”

Verkoelen keert na een schorsing van drie duels terug in de wedstrijdselectie van Helmond Sport. Zonder de verdediger pakte de ploeg van Robby Alflen vorige week een knap punt tegen nummer drie Go Ahead Eagles. Ruimt de coach vrijdag weer een plekje in voor Verkoelen? ,,Ik durf het niet te zeggen. Ik ga deze week gewoon lekker trainen en dan zie ik het wel.”

Het duel tussen RKC Waalwijk en Helmond Sport begint vrijdag om 20.00 uur in het Mandemakers Stadion.