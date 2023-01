Vier kruisjes voor Bob Peeters: Helmond Sport nu ook gelijk tegen Jong Ajax

Peeters mag zich zodoende nog altijd onverslaanbaar noemen als trainer van Helmond Sport. Maar of hij daar nou echt blij van wordt? Ook tegen Jong Ajax liet zijn elftal de overwinning liggen in de Keuken Kampioen Divisie.

Een kopkans voor Robin van der Meer, geheel vrijstaand bij de tweede paal. Een schot van Jarno Lion van net binnen het strafschopgebied. Helmond Sport had in het laatste kwart van het duel met Jong Ajax genoeg kansen om de 2-1 te maken. Maar niet voor het eerst in januari drukten de Helmonders niet door.

Peter van Ooijen drukte wel af. Voor de tweede keer deze week. Opnieuw tekende de technisch befijnde middenvelder voor de gelijkmaker. Tegen Jong AZ promoveerde hij een voorzet van Eros Maddy tot treffer, tegen Jong Ajax scoorde Van Ooijen net na het uur op aangeven van Martijn Kaars. Invaller Gabriël Culhaci stond aan de basis van dat doelpunt met een steekpass.

Culhaci

Culhaci was in de rust in het veld gekomen voor Bryan van Hove. De linksback viel uit met een armblessure. Bij Helmond Sport was Arno Van Keilegom begonnen. De vleugelspits was de voorgaande twee duels geschorst voor zijn rode kaart tegen VVV-Venlo. Daardoor begon Wassim Essanoussi op de bank. Eros Maddy was net op hersteld van zijn enkelblessure om te starten.

Maddy was een van de betere spelers op het veld. Hij was vlak voor rust dicht bij de 1-0. Hij stuitte op Jong Ajax-doelman Charlie Setford. Vlak ervoor had Helmond Sport-doelman Mike Havekotte een fijne redding op een vrije trap van Kristian Hlynsson. Op een andere vrije trap van Christian Rasmussen had Havekotte dan weer geen antwoord. Die ging via de muur van Helmond Sport in de andere hoek: 0-1.

Opvallend was dat Michel Kreek dat doelpunt bejubelde. Hij was invalcoach bij Jong Ajax nu John Heitinga, sinds mei 2021 trainer van de beloftenploeg, door de Amsterdammers is doorgeschoven naar het eerste elftal, als interim-coach na het ontslag van Alfred Schreuder donderdag.

Helmond Sport blijft door het nieuwe gelijkspel hangen in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie.