Vloek van Helmond Sport is erg taai: ‘Dit gaat helemaal nergens over’

Interview Poortvliet waarschuwt Helmond Sport: ‘Twee keer op rij laatste worden, is verschrik­ke­lijk’

6 maart En of er vanavond iets op het spel staat bij Helmond Sport - FC Dordrecht. De Helmonders móéten winnen om van die laatste plek af te komen. Want twee seizoenen op rij laatste worden? Dat gebeurde alleen VC Vlissingen en is verschrikkelijk, weet oud-Helmond Sport-coach Jan Poortvliet nog.