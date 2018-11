Vloek van Helmond Sport opgeheven na sensationele zege op Sparta

Helmond Sport weet na 22 competitiewedstrijden zonder overwinning eindelijk weer wat winnen is. De Helmonders wonnen vrijdagavond in eigen huis terecht met 3-0 van Sparta, het was voor Robby Alflen zijn eerste competitiezege als trainer van Helmond Sport en de eerste zege van de ploeg sinds 23 maart van dit jaar.

Bij Helmond Sport keerden Arne Naudts en Bodi Brusselers terug in de basiself, Joeri Poelmans stond ditmaal als rechtsbuiten opgesteld. Het was centrumspits Naudts die na 2 minuten al voor gevaar zorgde, zijn schot zeilde maar net naast het doel van Sparta-doelman Roy Kortsmit. Even later ging de bal aan de andere kant van het veld maar nét naast na een pegel van Sparta-topscorer Lars Veldwijk.

Dat leverde allemaal niet zo veel discussie op als hét moment van de wedstrijd in de 22ste minuut. Sparta-verdediger Dries Wuytens speelde duidelijk de bal, waarna Naudts over zijn benen struikelde. Scheidsrechter Rob Dieperink zag er echter een strafschop in, Helmond Sport-aanvoerder Tibeau Swinnen pakte het cadeautje vakkundig uit en zorgde ervoor dat zijn ploeg met 1-0 ging rusten.

Helmond Sport loopt uit