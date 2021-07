Volgt deze proefspeler via Helmond Sport het spoor van zijn bekende broer? ‘Ik hoop dat het genoeg is’

Helmond Sport ziet sterkhou­der Joppen vertrekken naar Roda JC

25 juni Een fikse aderlating voor Helmond Sport, in aanloop naar de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Aanvoerder en routinier Guus Joppen maakt de overstap naar Roda JC, waar hij een contract tekent voor twee seizoenen. In Helmond had Joppen een aflopend contract.