Voor Helmond Sport klonk het clublied van uitzinnig Cambuur weleens vervelender: ‘Heel ander gevoel’

De uitwedstrijd tegen SC Cambuur? Het was het laatste decennium vaak een kwelling voor Helmond Sport, dat nogal eens kansloos en met harde cijfers onderuitging. De laatste overwinning dateert alweer uit het seizoen 2010-2011, sindsdien staat de goaltune, 't Woanskip van Anneke Douma, in het geheugen van veel spelers gegrift. Ook in dat van doelman Stijn van Gassel, die alweer vijf jaar op rij met flinke cijfers verliest in Leeuwarden. ,,Toch is deze het minst vervelend. De laatste vier jaar hadden we niks te vertellen, nu heb ik een heel ander gevoel.”