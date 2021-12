Voormalig Ajacied meldt zich aan het front na stuntavond Helmond Sport: ‘Dit smaakt naar meer’

Of het punt tegen FC Volendam zwaarbevochten was? Paul Fosu-Mensah toverde een grimas op zijn gezicht. Hij ging na 73 minuten al op de grond zitten, een klassiek gevalletje van kramp. Of was het toch een poging om tijd te rekken? ,,Nee, nee. Het was zeker geen tijd rekken. Die tijd komt er alleen maar bij, dan had ik nóg langer door moeten gaan”, grapte de centrale verdediger. Hij maakte de 96 minuten uiteindelijk - zij het met moeite - toch vol.