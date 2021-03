Voormalig Anderlecht-talent bloeit op in Helmond: ‘Hoop dat ze me hier nog vaak zullen zien’

Voetballen, voetballen en nog eens voetballen. Arno Van Keilegom veert op als het over zijn jeugd in Kessel gaat. In het dorpje van nog geen achtduizend inwoners, even ten zuidoosten van Antwerpen, groeiden de broers Arno, Xander (20) en Max (14) onbezorgd op. Vader Van Keilegom plaatste in de tuin een doeltje van aluminium, vlak voor een tuinhuisje dat beschutting moest bieden aan de fietsen. ,,Dat kot is door de jaren heen helemaal kapot getrapt. We moesten ook geregeld onze excuses aanbieden aan de buren, als er weer een bal hun tuin in vloog.”