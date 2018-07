Voormalig Helmond Sport-doelman Wouter van der Steen op proef bij Deense eerstedivisionist Viborg FF

FC Dordrecht pikt voormalig Arsenal-ta­lent Brandon Ormonde-Ottewill op bij Helmond Sport

13:49 Het begin van Brandon Ormonde-Ottewill bij Helmond Sport was veelbelovend, maar het vervolg viel nogal tegen. De Engelsman, die langdurig geblesseerd was in Helmond, tekent nu bij FC Dordrecht.