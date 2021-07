Voormalig Helmond Sport-speler Bodi Brusselers (22) beëindigt loopbaan: ‘Ik kon niet meer voetballen zonder pijn’

,,Ik heb er weken over nagedacht en met heel veel mensen over gesproken. Ik heb al vier jaar lang last van mijn kniepezen. Dat weet ook iedere club waar ik gespeeld heb. Ik heb alles geprobeerd. Behandelingen, revalidatie, zooltjes, naalden erin, elektrische schokken, maar ik bleef maar pijn hebben. Het is zelfs zo erg dat ik het afgelopen jaar geen training of wedstrijd zonder pijnstillers gevoetbald heb”, legt de middenvelder uit. Het laatste halfjaar speelde hij op Cyprus, bij THOI Lakatamias.