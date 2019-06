Voormalig Helmond Sport-speler Van der Linden (28) stopt vanwege aanhoudend blessureleed

De stopper stond onder contract bij het Australische Sydney FC, maar door telkens weer terugkerende problemen, bleef zijn aandeel dit seizoen beperkt tot negen optredens in competitieverband. Van der Linden heeft al tijden veel last van allebei zijn heupen. In het voorjaar van 2016 onderging hij twee operaties.

Na een revalidatieproces bij AZ, maakte hij weer minuten bij de beloftenploeg van de Alkmaarders. In het seizoen 2017-2018 werd hij uitgeleend aan Willem II, waar hij tot achttien optredens in de eredivisie kwam. Het avontuur down under dat volgde, werd zijn laatste.