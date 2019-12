Voormalig PSV’er Aboukhlal doet Helmond Sport pijn, zegeloze reeks duurt voort

Helmond Sport-trainer Wil Boessen deed tegen Jong AZ een opmerkelijke aanpassing in zijn basisopstelling. Hij posteerde Jeroen Verkennis, van nature een verdediger, in de punt van de aanval. Juul Respen en Givan Werkhoven, de spitsen van Helmond Sport, begonnen op de bank. Verkennis maakte net zoveel treffers (1) als Respen (0) en Werkhoven (1) samen.

Verkennis hield voor rust de bal een aantal keren goed vast. Helmond Sport liet Jong AZ tot de middenlijn komen en ging daarna stevig de duels in. Die tactiek zorgde ervoor dat er voor rust weinig weg werd gegeven. Thijs Oosting was nog wel dicht bij een treffer, hij verlengde een lange bal van Peer Koopmeiners bijna tot doelpunt, maar Stijn van Gassel redde fraai.

Helmond Sport was tussen de 20ste en 30ste minuut een aantal keren gevaarlijk. Sander Vereijken probeerde het een keer van afstand en schoot maar net over. Even later was het Jeff Stans die de bal uit een vrije trap over het doel schoot. Dus bleef het voor rust bij 0-0.

Aboukhlal maakt zijn eerste

Na rust kreeg Helmond Sport aanvankelijk de beste mogelijkheid, gelegenheidsspits Jeroen Verkennis kopte de bal maar net naast, maar was het Jong AZ dat de voorsprong nam. In de 61ste minuut nam Tijani Reijnders een vrije trap en werd Zakaria Aboukhlal (ex-PSV) volledig uit het oog verloren door de verdedigers van Helmond Sport. Aboukhlal wist daar wel raad mee: 1-0. Helmond Sport kon snel terugkomen, maar heeft een probleem met scoren. In de 65ste minuut schampte Verkennis de bal en even later kopte Jeff Stans uit een corner naast.