Vurig gewenste Jordy Thomassen keert terug naar Helmond Sport

Helmond Sport heeft dit seizoen een probleem met het maken van doelpunten en het ontbreekt de ploeg aan een balvaste spits. Om echt nog wat van het seizoen te maken, was een aanvallende versterking dan ook op zijn zachtst gezegd gewenst. Trainer Wil Boessen en directeur Leon Vlemmings zeiden eerder nog dat het budget voor dit seizoen in principe is vergeven. ,,Alleen als iemand de portemonnee trekt, kunnen we iets doen”, zei Boessen. Of dat nu ook is gebeurd? Daar gaat Vlemmings niet op in. Hij is vooral blij met de komst van Jordy Thomassen.

Lees ook PREMIUM Wel malaise, geen crisis in Helmond Lees meer

,,We hebben met Jordy de spits binnengehaald die we in het begin van het seizoen al wilden. Toen was het nog onhaalbaar. Met een contract voor 2,5 jaar investeren we in de selectie om de prestaties van nu én de toekomst te verbeteren”, zegt Vlemmings. Hij maakte het nieuws woensdagavond op een forumavond voor supporters bekend. Die fans zagen ook dat het met name voorin wel erg mager is. Diego Snepvangers is met vier goals de clubtopscorer, spitsen Givan Werkhoven (1) en Juul Respen (0) scoren ook moeilijk. Vandaar dat trainer Boessen de laatste duels met Jeroen Verkennis - van nature een centrale verdediger - in de punt van de aanval speelt.

27 goals