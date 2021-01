VVV’er Yahcuroo Roemer in beeld bij Helmond Sport

Omdat Jong VVV-Venlo vanwege de coronarestricties vooralsnog geen wedstrijden speelt, is het interessant voor VVV om talenten elders ervaring op te laten doen. Dat is ook precies de reden dat Jessy Hendrikx, Joel Roeffen en Ramon de Wilde in november al naar De Braak kwamen. Tot nu toe is dat een win-win-situatie, zeker in het geval van Hendrikx en Roeffen, die al debuteerden voor Helmond Sport. De Wilde revalideert nog van een blessure aan zijn knie. Trainer Wil Boessen gaf al vaker aan dat hij tevreden is over de inbreng van de huurlingen van VVV.

Het ontbreekt Helmond Sport ook nog eens aan een echte rechtsbuiten in de selectie, wat dat betreft is het niet gek dat Roemer met de Helmonders in verband wordt gebracht. De clubs moeten het nog wel eens worden over een tijdelijke overstap van de snelle buitenspeler, die nog een contract tot medio 2022 in Venlo heeft. Roemer speelt sinds 2009 in de opleiding van VVV en maakte in oktober zijn eredivisiedebuut door in te vallen in het met 0-13 verloren duel met Ajax. Drie dagen later viel Roemer ook in tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch.