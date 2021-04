Waar Helmond Sport dit seizoen gaat eindigen? ‘Linkerrijtje is voor ons dé grote uitdaging’

Helmond Sport gaat na twee duels op kop in de strijd om de vierde periode. Over play-offs wordt nog zeker niet gepraat, de Helmonders hebben ook een loodzwaar schema, maar toch: er staat nog genoeg op het spel, zoals vrijdag tegen Jong AZ. ,,We willen zo hoog mogelijk eindigen”, zegt Wil Boessen.

De trainer won afgelopen zondag nog met zijn ploeg van Excelsior. De Rotterdammers maakten een uitgebluste indruk, ook al omdat veel spelers vertrekken. Ook bij Helmond Sport lopen contracten af, maar het gros van de selectie is nog gretig om het seizoen goed te eindigen. ,,De meeste van onze spelers hebben nog nooit een prijs gepakt. Het zijn bijna allemaal jongens die zich via Helmond Sport door willen ontwikkelen, dat is ook de status die we nu als club hebben. Hopelijk wordt dat in de toekomst anders en kunnen we spelers langer behouden.”

Quote Voor Orhan is dit weer een kans om zichzelf te laten zien, ook om een goede club te vinden Wil Boessen , Helmond Sport

Eén van de spelers die deze week zijn contract verlengd zag worden op De Braak is Lance Duijvestijn (22). Hij is een belangrijke pion in het elftal van Boessen. ,,Het is fijn dat het nu afgerond is en dat er duidelijkheid is. Lance is een van de spelers om wie we het elftal heen willen bouwen”, zegt de coach over zijn clubtopscorer (9 goals).

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen wist de afgelopen twee duels op rij te winnen met zijn ploeg en staat nu elfde. © Pro Shots / Mischa Keemink

Dzepar in de basis

Ook tegen Jong AZ moet Duijvestijn weer een rol vertolken. Net als Orhan Dzepar, die weer eens een kans op het middenveld krijgt, mede omdat KV Mechelen-huurling Gaétan Bosiers geblesseerd is. Ook Maxime De Bie, Kay van de Vorst en Dani Theunissen ontbreken vrijdagavond nog in de wedstrijdselectie. Dzepar begon het seizoen als centrale verdediger, maar verloor gaandeweg zijn plekje. Tegen NEC speelde hij onlangs nog als verdediger, maar kon hij al vroeg inrukken met een rode kaart. ,,Voor Orhan is dit een kans om zichzelf weer te laten zien.”

En wie weet wat er gebeurt na een nieuwe overwinning. De kans is groot dat Helmond Sport dan eindelijk de sprong naar het linkerrijtje maakt, de achterstand op Excelsior (10de) en Telstar (9de) is slechts één puntje. Of dat haalbaar is? ,,Het staat heel dicht bij elkaar, het is al een tijdje stuivertje wisselen. Wij willen in elk geval zo hoog mogelijk eindigen in die middenmoot. Het linkerrijtje? Dat is voor ons dé grote uitdaging”, zegt Boessen.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken, Duijvestijn, Dzepar; Van Keilegom, Goselink, Loukili.