Waarom Helmond Sport bij een overwinning op Go Ahead Eagles ineens heel dicht bij de play-offs is

De uitslagen van vrijdagavond konden bijna niet gunstiger voor Helmond Sport, dat de grootste concurrenten in de strijd om de vierde periode allemaal punten zag morsen. En dus staat de ploeg van Wil Boessen er ineens heel goed voor. Een overzicht van de kansen: ,,We zijn er wel mee bezig.”

Helmond Sport moet allereerst bij de eerste twee teams in de strijd om de vierde periode eindigen. De nummer één, SC Cambuur, is moeilijk in te halen, maar de nummers twee (Jong PSV) en drie (Go Ahead) zijn wél binnen handbereik, met nog drie duels te spelen. De periode gaat namelijk over tien wedstrijden. Dat Helmond Sport zondagmiddag uit tegen Go Ahead speelt, is dan ook een mooie kans. ,,Meteen een belangrijke. Eigenlijk kan je het niet mooier hebben, als ploeg in ontwikkeling zo'n wedstrijd spelen. Daar doe je het voor”, vindt Boessen.

Stand vierde periode 1. SC Cambuur (8 duels, 19 punten, +16 doelsaldo) *hebben al periodetitel

2. Jong PSV (7 duels, 14 punten, +10 doelsaldo)

3. Go Ahead (7 duels, 14 punten +8 doelsaldo)

4. Helmond Sport (7 duels, 13 punten 0 doelsaldo)

5. FC Volendam (8 duels, 13 punten, +2 doelsaldo)

6. Almere City (8 duels, 12 punten, 0 doelsaldo) *hebben al periodetitel

7. Jong AZ (8 duels, 12 punten, -1 doelsaldo)

8. De Graafschap (8 duels, 12 punten, -1 doelsaldo) *hebben al periodetitel

Roda JC pijnigen?

Helmond Sport speelt ook nog tegen TOP Oss (thuis) en De Graafschap (uit), maar met een beetje geluk zijn de Doetinchemmers dan al zeker van promotie en maakt die laatste wedstrijd niets meer uit. Kortom: als Helmond Sport de laatste drie competitieduels wint, is het play-offticket bijna zeker binnen. Alhoewel: Jong PSV moet nog wel punten verspelen. Als Helmond Sport niet bij de eerste twee eindigt, gaat het ticket naar de nummer acht op de ranglijst. En dat is uitgerekend het Roda JC van voormalig Helmond Sport-trainer én -speler Jurgen Streppel.

Helmond Sport heeft Jelle Goselink weer terug tegen Go Ahead Eagles, hij vervangt Jordy Thomassen weer in de spits.

Rust in de tent

Boessen probeert vooral rust in de tent te houden. Hij vindt het vooral al lovenswaardig dat zijn ploeg, met het laagste budget van de hele competitie, überhaupt nog meestrijdt om een play-offticket. Hij merkt wel dat het in zijn ploeg leeft. ,,Natuurlijk zijn we er wel mee bezig. Aan mij als trainer is het de taak om de spelers zo scherp als mogelijk te houden. Al is dat nu niet zo heel moeilijk, we hebben een jonge groep die er volle bak voor wil gaan.”

Quote Go Ahead is verdedi­gend heel stabiel, toch denk ik dat wij met ons creatief vermogen wel onze kansjes zullen krijgen Wil Boessen, Helmond Sport

Ook tegen Go Ahead, een team met een van de sterkste defensies van de competitie: doelman Jay Gorter hield al 24 (!) keer de nul, anderzijds wist Helmond Sport de laatste 12 uitduels op rij te scoren. ,,Go Ahead is verdedigend heel stabiel. Het is niet mijn stijl van spelen, maar het werkt wel. Toch denk ik dat wij met ons creatief vermogen wel onze kansjes zullen krijgen. Op de training ging het ook goed. We hebben er vertrouwen in”, aldus Boessen.

Goselink terug, De Bie geblesseerd

De trainer heeft Jelle Goselink weer terug, hij ontbrak nog tegen FC Eindhoven. Verder raakte Maxime De Bie juist geblesseerd in de derby, hij ligt er vermoedelijk enkele weken uit, Orhan Dzepar (ex-Eagles) vervangt hem op het middenveld. Verder zijn de langdurig geblesseerden Kay van de Vorst en Dani Theunissen er nog altijd niet bij.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken, Dzepar, Duijvestijn; Van Keilegom, Goselink, Loukili.