Waarom Helmond Sport weigerde te voetballen tegen FC Emmen: vijf vragen over bijzondere coronasoap

De beker blijft vooral balen voor Helmond Sport, ook na zeperd in Groningen: ‘Kwamen overal tekort’

Helmond Sport en de KNVB-beker: het is en blijft een vervelende combinatie. Gisteravond werden de Helmonders alweer voor de tiende keer in elf jaar uitgeschakeld in de eerste ronde; ditmaal was FC Groningen te sterk: 4-0. Geen grote schande, maar de manier waarop geeft toch wel te denken.

28 oktober